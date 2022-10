Moviola Milan-Juventus 2-0 | qualcosa da rivedere per Orsato | PM NEWS

Sintesi- Juve 2 - 01 Inizia il match 5 Ritmi subito ...Episodio dasul finire del primo tempo di- Juventus, anticipo della nona giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Theo Hernandez entra in ritardo su Cuadrado, per Orsato non c'è fallo e allora ...A San Siro, il match valido per la 9ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Milan e Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live A San Siro si affrontano… Leggi ...Il Milan batte 2-0 la Juventus, riportandosi momentaneamente in vetta insieme a Napoli e Atalanta: sblocca Tomori, poi un super goal di Brahim Diaz..