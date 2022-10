SPORTFACE.IT

Quattro versioni, ognuna caratterizzata da un'anima ben distinta: GTS : versione classica; GTS Super : contemporanea; GTS: sportiva; GTS SuperTech : tecnologica. Due le motorizzazioni ...Complice l'affermarsi delledi media cilindrata, lo stesso marchio Gilera, che riscuoteva successo nelle 125 due tempi con pezzi accattivanti, faticava a penetrare un mercato in cui ... Motori, Supersport: grave incidente nel Gp del Portogallo, Steeman trasportato in ospedale Grave incidente e gara subito interrotta in Supersport 300 nel GP del Portogallo del Mondiale Superbike a Portimao. L'olandese Victor Steeman, dl team Mtm Kawasaki e secondo in classifica generale a ...La nuova Vespa presentata da Piaggio è ricca nell’allestimento di serie e comprende quattro versioni. Ogni versione della Vespa GTS è contraddistinta da un’anima ben definita: la classica ed elegante ...