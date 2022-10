MotoGP | duro attacco alla Ducati | il grande pilota vuota il sacco

(Di sabato 8 ottobre 2022) Non ha rettopressione, addio inevitabile al teamper ila causa dello stress, situazione per lui insostenibile PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La stagione diè più emozionante che mai, il finale si preannuncia acceso conintenta a portare a casa il Mondiale a qualunque costo, con Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

QUOTIDIANO NAZIONALE

Prosegue Marquez: ' Così non riesco a divertirmi, soprattutto quando vedo che la Honda ha il potenziale per venirmi incontro e non lo fa. Sono un professionista, darò il massimo fino all'ultimo giorno ...Ai canali ufficiali Yamaha il francese ha provato a spiegare la sua prestazione, puntando il dito anche contro Jack Miller, 'reo' di essere entrato in modoalla prima curva: 'La pioggia è caduta ... MotoGp, Morbidelli: "Per Quartararo si fa dura" Il compagno di squadra del Diablo parla della lotta per il titolo mondiale: Yamaha lenta e tante Ducati, diventa difficile per Quartararo ...Phil Read, sette volte iridato tra le categoria 125, 250 e 500, è morto all'età di 83 anni. Ad annunciare la morte della leggenda della MotoGP, titolo conferitogli da Dorna nel 2002, è stata la famigl ...