Morte di Martina Rossi | l’ultimo sfregio al dolore dei genitori | semilibertà per i due condannati

(Di sabato 8 ottobre 2022) Dopo lo strazio della perdita di una figlia, e il calvario giudiziario patito per ottenere giustizia e verità, ora idisono chiamati a incassare l’ennesimo colpo: il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha disposto la detenzione in regime diper Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due trentenni di Castiglion Fibocchi (Arezzo),definitivamente dalla Cassazione a tre anni di reclusione per tentata violenza sessuale sulla studentessa genovese. La ragazza, che era in vacanza con le amiche, morì all’età di 20 anni il 3 agosto 2011, precipitando dalla terrazza del sesto piano dell’Hotel Santa Ana a Palma di Maiorca, mentre cercava di fuggire da un tentativo di stupro dei due giovani aretini che alloggiavano nello stesso albergo. Caso ...

Rossi, Coni premia uno dei condannati/ I genitori: "Non abbiamo parole" Nell'udienza davanti al tribunale di sorveglianza, che si è tenuta il 29 settembre scorso, il procuratore ...Genova . Dopo anni di disperazione, fatica, ansia di giustizia i genitori diRossi tornano a sentire in bocca un sapore amaro e appena poche ore dopo quella che sembrava essere stata, finalmente, al chiusura di un ciclo.