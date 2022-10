Monreale | approvato il nuovo catasto degli incendi | adesso vincolate le aree percorse dal fuoco

(Di sabato 8 ottobre 2022) Poggio S. Francesco, Monte Fiascone, Monte Signora, Agrifoglio, Giacalone, Cerasa, Cerasa, C.da Mirto, C.da Miccini, C.da Renda, Piano Tavernella, Piano Dell’occhio, C.da Fellamonica, Cda. Giancaldara, Lago Poma, C.da Guastella, Gusina, C.da Billiemi, Monte Billiemi. Sono solo alcune delle 25che sono state funestate daglinel quinquennio 2017-2021 e che sono state inserite nelche è stato portato a termine dopo il lavoro condotto dagli uffici comunali ed in particolare dall’architetto Finella Badagliacca. Ilè stato realizzato in ottemperanza all’art. 10 “Legge quadro in materia diboschivi” n.353 del 2000. Giovedì l’atto è stato deliberato dalla giunta comunale.. Spetta ai comuni provvedere ...

