Mondiali di pallavolo femminile | Italia-Cina 3-0

(Di sabato 8 ottobre 2022) (Adnkronos) – L’Italvolleytravolge la3-0 (26-24, 25-16, 25-20) nell’ultima sfida del secondo gruppo dei. Grazie a questo successo la formazione di Davide Mazzanti si conferma in prima posizione nel Gruppo E con 25 punti, 8 vittorie ed una sola sconfitta, ed è già qualificata per i quarti di finale del mondiale. Un successo netto e meritato per le campionesse d’Europa, che si garantiscono l’aritmetico primo posto nella pool E. Le ragazze di Mazzanti, già sicure del pass per i quarti di finale, torneranno in campo martedì 11 ottobre ad Apeldoorn per affrontare la 4a classificata della pool di Rotterdam. Per conoscere il nome di un’avversaria tra Brasile, Giappone,e Belgio, bisognerà aspettare l’esito delle ultime sfide in programma tra oggi e domani. ...