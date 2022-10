Milano Area B - Sala | Ingresso annullato a chi usa i parcheggi di interscambio

(Di sabato 8 ottobre 2022) Aè in arrivo un correttivo per i posteggi-trappola nei pressi dei varchi dell'B, che rischiano costare multe a ripetizione agli automobilisti che vogliono lasciare la propria vettura agli estremi della città per poi muoversi con la metro: lo ha annunciato il sindaco Beppe. Chi entrerà nella Ztl e raggiungerà ilo di, avrà l'ha detto il primo cittadino meneghino. Nei giorni scorsi, un numero sempre crescente di automobilisti si era lamentato per le contravvenzioni ricevute nel tentativo di raggiungere queste aree di sosta, allo scopo di evitare di usare l'auto in città e sfruttare, invece, i mezzi pubblici: un comportamento virtuoso per evitare traffico e smog, teoricamente in linea con principi ...

Partiti i banchetti per un referendum contro il divieto. A Palazzo Marino anche sindacati e forze dell'ordine" Il Milan fa suo il big match di San Siro superando la Juventus per 2 - 0. Sono Tomori e ... La prima chance è per gli ospiti e arriva al 9, quando Cuadrado entra ina tutta velocità ...La ricetta per il rilancio della strada dove hanno chiuso 45 negozi arriva dagli assessori Patanè (Trasporti) e Onorato (Turismo). Per il Giubileo via i bus Atac e corsia preferenziale per la tramvia ...Dalla Bovisasca al Corvetto fino al quartiere Adriano, la mappa aggiornata delle bande giovanili. Periferie e scorribande in centro sul modello dei trapper. Il dossier dei carabinieri inquadra i nuovi ...