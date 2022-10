Milan-Juventus | Serie A | probabili formazioni | pronostico e dove vederla

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 8 ottobre 2022) Dopo il tonfo di Stamford Bridge contro il Chelsea, ilva a caccia del riscatto in campionato contro unain cerca di conferme dopo il 3-1 di mercoledì sul Maccabi Haifa. Il fischio d’inizio a, nona giornata del campionato diA, è in programma alle ore 18:00 di oggi allo stadio Meazza dio. Il momento delle due squadre Come detto, i padroni di casa arrivano al match di oggi reduci dal pesante 3-0 rimediato in quel di Londra contro Jorginho e compagni. Una debacle da dimenticare anche in vista del ritorno di settimana prossima ma le numerose assenze rischiano di complicare il ritorno al successo dei rossoneri, al momento quinti in classifica con 17 punti, gli stessi della Lazio, quarta in virtù della migliore differenza reti, e a -3 dalla ...