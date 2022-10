Milan-Juventus | Pobega verso una maglia da titolare | Serie A News

Parte forte la 9ª giornata di Serie A , con Sassuolo - Inter alle 15 e il big match del Meazza traal Giuseppe Meazza alle ore 18. Gli anticipi del sabato saranno invece chiusi in prima serata dalla sfida tra il Bologna, recentemente affidato a Thiago Motta, e la Sampdoria, con un ...Commenta per primo Diversi i dubbi che Stefano Pioli si porta dietro quasi a ridosso del fischio di inizio di, match che può dire molto sullo stato di salute delle due squadre in questa sezione di stagione. Dopo la pesante sconfitta col Chelsea, i rossoneri vogliono ripartire di slancio per ...Diversi i dubbi che Stefano Pioli si porta dietro quasi a ridosso del fischio di inizio di Milan-Juventus, match che può dire molto sullo stato di salute delle due squadre in questa sezione di ...MILANO - Una formazione da urlo, con tutti i più forti giocatori della storia di Milan e Juve scelti dai propri utenti. Così Dazn ha acceso la sfida di questa sera (ore 18) a San Siro tra i rossoneri ...