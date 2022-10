MILAN-JUVENTUS | l’arrivo del pullman rossonero tra l’entusiasmo dei tifosi

Sassuolo - Inter 1 - 2: 44 e 75 Dzeko (I), 60 Frattesi (S)CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 20, Atalanta 20, Udinese 19, Lazio 17,17, Roma 16, Inter* 15,13, Sassuolo* 12, Torino 10, ...(4 - 3 - 2 - 1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Bennacer, Tonali; Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli(4 - 4 - 2): Szczesny; Danilo, ...Sono state diramate le formazioni ufficiali di Milan-Juventus. Stefano Pioli è in emergenza a centrocampo ed in difesa. C’è Gabbia al fianco di Tomori, con Kalulu spostato nel ruolo di terzino destro ...Supersfida della 9^ giornata di Serie A è quella tra Milan e Juventus che si gioca sabato 8 ottobre alle 18.00 e sarà in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecom ...