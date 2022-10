Milan Juventus | la frecciatina di Lele Adani ad Allegri

Non c'è storia al Meazza: i rossoneri raggiungono momentaneamente la testa della classifica, Allegri ancora senza vittorie in ...- Juve apre un nuovo capitolo della saga Adani contro Allegri . A ridosso della l'ex ... una lite a distanza televisiva dopo l'eliminazione dellaai quarti di finale di Champions League ...Maurizio Pistocchi durissimo su Twitter in merito alla sconfitta della Juventus contro il Milan. "Mil-Juv 2:0 Il Milan pressa e vince, la Juve gioca all’indietro e perde. Segna per primo Tomori, ...L'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di DAZN, dopo il successo del suo Milan, contro la Juventus allenata da Massimiliano Allegri.