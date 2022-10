Milan-Juventus 2-0 | Pioli | “Per voi Tonali era da rimandare al Brescia”

Leggi su 11contro11

(Di sabato 8 ottobre 2022) L’allenatore del, Stefano, ha parlato dopo la grande vittoria per due a zero contro ladi Massimiliano Allegri.: “Partita con intensità elevata” Il tecnico emiliano ha parlato cosi della partita di oggi: “È stata una partita con intensità elevate, nei rimi minuti abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo ma poi le rincorse e il sacrificio fanno parte di ogni partita. Oggi siamo stati più squadra rispetto a Londra e dobbiamo portarlo avanti in tutte le partita“. Su Brahim e la nuova posizione: “Perché lui a destra? L’assenza di Messias e Saelemaekers ci toglie giocatori con i piedi sulla linea, ma lui lo aveva già fatto a Benevento e con l’Under 21. Volevo più sostanza in mezzo al campo per impedire alla Juve di palleggiare bene, ...