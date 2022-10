Milan - Juve | da Allegri a Tevez | tutti gli ex e gli intrecci di mercato

Ieri Allegri, nella conferenza stampa di vigilia, si è complimentato con Pioli per aver riportato i rossoneri a vincere lo scudetto: l'ultimo lo aveva vinto lui nella stagione 2010 - 2011. Tutta la ...... soprattutto, quello arrivato a Milano con il fisico del ruolo, come diceva Galliani che lo aveva strappato all'amico Cellino, quello che ha regalato sorrisi ale in anni allaha vinto e ...Milan-Juventus è anche una sfida tra calciatori che hanno vestito o sfiorato la maglia dell’una o dell’altra, per poi cambiare indirizzo in sede di mercato. Anche stavolta a San Siro saranno in molti ...Milan-Juve sarà big-match a livello mondiale. Oggi pomeriggio, alle 18, non ci saranno solo i 70 mila di San Siro a gustarsi l'incontro tra Pioli e Allegri, ma anche chi guarderà la partita in ...