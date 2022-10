Mentana sfratta ancora la Balivo | dal 12 ottobre su La7 arriva Diario Politico

(Di sabato 8 ottobre 2022) EnricoEnricotorna a riprendersi spazio nel palinsesto di La7, con buona paceuna volta di Caterina. Dopo la maratona per le Elezioni, il direttore del TgLa7 sarà al timone di un nuovo appuntamento informativo che fa saltare Lingo – Parole in Gioco. Da mercoledì 12, ogni giorno dalle 17 fino all’appuntamento con il telegiornale delle 20, il “maratoneta” di La7 condurrà: il racconto in diretta, tappa per tappa, della nuova legislatura fino alla formazione del Governo, che nella tabella di marcia prestabilita – salvo intoppi – dovrebbe concretizzarsi la settimana successiva. Con, dunque, viene momentaneamente sospesa la programmazione del game Lingo, già ...

