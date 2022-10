Mario Sconcerti shock su Haaland | “Ha la faccia di chi ha la sindrome di Down” VIDEO

Sport Fanpage

Non ha una faccia normalissima", questa l'espressione infelice usata dadurante una trasmissione radiofonica mentre si commentava l'exploit che il bomber norvegese sta avendo con il ...Sono frasi che stanno facendo il giro del web quelle di, noto giornalista sportivo, che nel corso di una trasmissione radiofonica su un'emittente romana ha accomunato Erling Haaland e ... Mario Sconcerti shock su Haaland: Ha una faccia da sindrome down. È gelo in diretta Mario Sconcerti, giornalista per il Corriere della Sera, ha esaltato il ruolo che ha Kvara in questo Napoli; infatti, per il giornalista, non è un ruolo come un altro. Esiste un Napoli con Kvara e sen ...Un accostamento inspiegabile fatto sul centravanti del Manchester City scatena lo sdegno sulla Rete TORINO - Una frase pronunciata su Erling Braut Haaland sta facendo il giro del web e in poco tempo è ...