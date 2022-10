Maneskin boom | delirio globale per il nuovo singolo

(Di sabato 8 ottobre 2022)inarrestabili. Il'The Loneliest', uscito venerdì 7 ottobre, sta macinando numeri da capogiro. In 36 ore, il solo audio con il testo, ha ottenuto su Youtube oltre 1 milione di visualizzazioni mentre su iTunes è già nella top 5 dei singoli più scaricati in Italia. Inoltre è la nuova canzone più ascoltata al mondo oggi ed entra alla posizione 53 nella classifica Top Songs Global di Spotify. Il brano, suonato in anteprima giovedì 6 ottobre all'Underworld di Camden, a nord di Londra, davanti ai fan esultanti, arriva dopo un'estate costellata di successi fenomenali che ha visto la band esibirsi sui palchi dei principali festival di tutto il mondo, oltre a quello del Global Citizen di New York, degli Mtv Vmàs e molti altri. Con «The Loneliest» i Måneskin tornano a comporre una ballad, il genere di alcuni fra ...

...vestiti come Pete Townshend a Woodstock e avevano incendiato l'Allianz Cloud con Tick Tick...piccolo passo indietro rispetto alle audizioni (quando aveva reso una bellissima Coraline dei) ...... L'imperatrice - Rejjie Snow - Voto 7,15 - Morbido e dance retrò anni settanta! Beltà! Fred ... Ci piace!- Voto 6,90 - E torna il tempo delle ballatone, prodotto che da un po' mancava ... Con "The loneliest" i Maneskin puntano sull'iperclassico Come racconta Rockol potrebbe essere stata scritta una quindicina d'anni fa, per quanto suona iperclassica, tanto nei suoni quanto nella struttura: una canzone perfetta, con tanto di bridge tra le str ...