Maltempo a Milano | scatta l' allerta gialla per pioggia

(Di sabato 8 ottobre 2022) commentaprevisto per tutta la domenica con il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia che per questo ha emesso un'sul nodo idraulico del capoluogo ...

commentaprevisto per tutta la domenica con il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia che per questo ha emesso un'allerta sul nodo idraulico del capoluogo lombardo a ...Lunedì e martedì ilporterà invece fenomeni a tratti intensi verso il meridione e ... Como, Monza Brianza e nella zona a nord di. Centro e Sardegna La nuvolosità aumenterà soprattutto ...Maltempo a Milano previsto per tutta la domenica con il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia che per questo ha emesso un'allerta sul nodo idraulico del capoluogo lombardo a pa ...Meteo - Piogge e temporali localmente anche intensi in Italia a causa dell'affondo di un cavo perturbato: la Protezione Civile emana l'allerta, ecco dove ...