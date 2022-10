Maltempo a Formia | dichiarato lo stato di calamità naturale

(Di sabato 8 ottobre 2022), èdi. Le richieste del sindaco Gianluca Taddedo, dopo che lo scorso 29 Settembre, la città ha dovuto affrontare una forte ondata diche ha costretto molti ad abbandonare le proprie abitazioni, sono state accolte. Il Primo Cittadino, a seguito dei danni subiti sul territorio, aveva immediatamente attivato la macchina dei soccorsi, inoltrando formale richiesta per il riconoscimento dellodiin balia delUna devastante ondata disi è abbattuta, qualche giorno fa, suprovocando importanti danni in varie zone del territorio obbligandole a combattere con litri di ...

...ogni iniziativa utile perché sia dichiarata in breve tempo lo stato di emergenza e calamità naturale per le popolazioni colpite dagli eventi climatici estremi delle ultime settimane avvenuti a,...I gaetani purtroppo in settimana non sono riusciti ad allenarsi praticamente mai, visto il forteche ha colpito tutto il Lazio ed anche gravemente la vicina, alla quale la compagine ...La Provincia di Latina promuoverà, insieme a tutti gli altri enti preposti, ogni iniziativa utile perché sia dichiarata in breve tempo lo stato di emergenza e calamità ...Latina – Il maltempo degli ultimi giorni che ha coinvolto la provincia di Latina da Formia a Itri da Terracina a Sabaudia fino a Pontinia, con piogge intense, frane e tromba d’aria, ha lasciato una sc ...