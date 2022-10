L' Ucraina fa saltare il ponte che collega la Crimea alla Russia

KIEV () - Esplosione sul ponte di Kerch che collega Russia e Crimea. A provocarla sarebbe stato un camion fattoin aria. L'esplosione ha provocato l'incendio di alcuni serbatoi di carburante ...Tutto ciò che è illegale deve essere distrutto, tutto ciò che ò stato rubato deve tornare all''. Lo ha scritto su twitter Mikhaylo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr ...Mentre la Tass descrive il crollo del ponte che collega la Russia alla Crimea come un incidente, l'agenzia Ria Novosti lo etichetta senza mezzi termini come un attentato, citando un rapporto del Comit ...La guerra tra Russia e Ucraina è al suo 227esimo giorno: tutti gli aggiornamenti in diretta di sabato 8 ottobre 2022 ...