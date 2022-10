Lucca Comics & Games | tornano i ' Campfire' - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Saranno 120 gli "avamposti" del festival in Italia grazie al coinvolgimento dei principali negozi specializzati in fumetto, giochi e narrativa ...Cresce l'attesa per l'evento che colorerà la città dal 28 ottobre al 1 ... Lucca Comics prende forma: i primi padiglioni. Anteprime e novità, lunga lista di eventi - Cosa Fare Divertimento per tutti a ottobre con Asmodee: tante novità nel mese, alcune perfette anche per i party di Halloween e non solo.Saranno 120 gli “avamposti“ del festival in Italia grazie al coinvolgimento dei principali negozi specializzati in fumetto, giochi e narrativa fantasy ...