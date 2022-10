Lo sfottò delle poste ucraine sull’attacco al ponte di Crimea | il francobollo «come il Titanic» – La foto

(Di sabato 8 ottobre 2022) «L’Ucraina emetterà nuovi francobolli per commemorare l’esplosione delin. Non vi auguro una buona giornata, perché è già meravigliosa. Ildi Kerch è finito». Così l’amministratore delegatoIgor Smelyansky su Twitter festeggia l’esplosione che poche ore fa ha danneggiato ilche collega la Russia alla. Smelyansky ha postato sul social l’immagine del nuovo: al centro due figure che ricordano le star di Hollywood Leonardo DiCaprio e Kate Winslet nella loro scena più celebre del filme alle spalle il fumo di un’esplosione. Poche ore fa anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva commentato quanto accaduto, spiegando il suo sospetto circa la ...

