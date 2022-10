LIVE Superbike | GP Portogallo 2022 in DIRETTA | Rea abbatte il primato di Razgatl?o?lu e firma il record della pista | 9° Bautista

(Di sabato 8 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.32 Locatelli ha completato al quarto posto ottenendo lo status di migliore degli italiani. Lowes completerà la prima fila alle spalle di Razgatl?o?lu che dopo il primo giro veloce sembrava semplicemente imbattibile. 12.29 La classificasuperpole del GP del: 1 65 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’39.610 6 +0.192 +9.737 +13.377 1’55.214 316 1’39.610 2 1 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’39.772 +0.162 5 +0.203 +0.417 +0.609 1’40.333 311 1’39.772 3 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’39.859 +0.249 6 +0.354 +0.359 +0.546 1’40.386 313 1’39.8594 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’40.000 +0.390 6 +0.361 +0.533 +0.877 1’40.555 310 1’40.000 5 76 BAZ Loris BMW M1000RR 1’40.242 +0.632 6 PIT IN 313 1’40.242 6 7 LECUONA Iker Honda CBR1000 RR-R 1’40.342 +0.732 5 +0.619 ...

Di seguito la programmazione completa televisiva odierna del Gran Premio del Portogallo 2022 per il MondialeCi sarà divertirsi tra i sali e scendi dell'impianto che sorge nella regione dell'Algarve, tracciato ben conosciuto da tutti gli appassionati e dai protagonisti della serie riservata alle derivate. SBK: Si preannuncia una qualifica di fuoco dopo che in FP3 Toprak Razgatlioglu ha frantumato record della pista, rifilando sette decimi a Bautista, mentre Rinaldi ha rotto il motore della Ducati V4. Diretta Sbk Superbike streaming video tv oggi sabato 8 ottobre, orario e risultato live di Superpole e gara-1 del GP Portogallo 2022 a Portimao.