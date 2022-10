LIVE Serie B | Ascoli 1-1 | Brescia 1-0 | Palermo sotto | Parma 0-0 Venezia-Bari 0-1

RisultatiA, classifica/ Diretta gol: in campo al Mapei Stadium!score La Juventus invece in Champions ha preso una seconda boccata d'ossigeno in un avvio di stagione molto complicato, 3 - ...Milan - Juventus alle 18, chiude il sabato di campionato Bologna - Sampdoria. Le formazioni ufficiali e la classifica aggiornata in tempo ...nell’opening game della nona giornata del campionato di Serie A, l’Inter sfiderà il Sassuolo di Alessio Dionisi e dell’ex Andrea Pinamonti, reduce dalla cinquina rifilata alla Salernitana. Partita che ...nell’opening game della nona giornata del campionato di Serie A, l’Inter sfiderà il Sassuolo di Alessio Dionisi e dell’ex Andrea Pinamonti, reduce dalla cinquina rifilata alla Salernitana. Partita che ...