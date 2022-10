LIVE Sassuolo-Inter 0-0 | di Frattesi e Lautaro clamorosa le occasioni migliori

49 minuti fa La formazione del(4 - 3 - 3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Ceide. È la sfida traed ...Ore 14:35 - Goleade Due delle tre sconfitte con più reti di scarto delin Serie A (tutte per 0 - 7) sono arrivate contro l'Inter (settembre 2013 e settembre 2014), l'altra contro la Juventus ...44' - Inter ancora avanti sugli esterni, Dumfries per Lautaro che ancora in scivolata non inquadra la porta. 42' - Azione pericolosa del Sassuolo con Ceide sulla sinistra, palla in mezzo su cui ...39' - Spreca un bon contropiede l'Inter con un appoggio sbagliato di prima che viene respinto dalla difesa. 34' - Asllani servito al limite dell'area, tiro di prima completamente fuori misura. 32' - ...