LIVE Milan-Juventus 0-0 calcio | Serie A in DIRETTA | palo di Leao!

(Di sabato 8 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19?di Leao a seguito di una mischia in mezzo. 17? Szczesny anticipa Brahim Diaz. 15? Possesso palal continuo ora del. 13? Danilo da fuori area non trova la porta. 11? Vlahovic fa il velo per Milik che con il sinistro non riesce a dare forza. 9? Cuadrado con il destro sfiora il secondo. 7? Cuadrado viene fermato da Theo Hernandez dentro l’area di rigore. 5? Per i bianconeri è chiaro il 4-4-2 con due torri in mezzo. 3? Da queste prime battute sembra una difesa a tre in fase d’impostazione, Pobega a centrocampo. Davanti Diaz, Leao accanto a Giroud. 1? Inizia la partita! 17.55 Ingresso in campo dei giocatori. 17.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo dei giocatori. 17.45 Tanti gli indisponibili per la: Di Maria, Pogba, ...