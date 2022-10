LIVE Milan-Juve 2-0 | raddoppio di Brahim Diaz su errore di Vlahovic! Milik prova a scuotere gli ospiti

Ore 18:17 - 17' San Siro strapieno, i tifosi delsi stanno facendo sentire. I rossoneri stanno provando ora ad alzare il baricentro. Ore 18:14 - 14' Sempre la Juve pericolosa. Stavolta arriva ..."La Juve viene da due vittorie, ilha preso una bella batosta in Champions League, ma ha una sua identità e molte volte queste sconfitte portano a giocare con grande attenzione la partita ...68' Bonucci interviene in fallo laterale per tamponare una possibile creazione offensiva sul settore destro. 66' OCCASIONE MILAN! Grande palla di De Ketelaere a tagliare in due i centrali difensivi ...63' Doppio cambio nel Milan: fuori Giroud e Diaz, dentro Rebic e De Ketelaere. 58' Cambio nel Milan: entra Krunic, esce Pobega. 56' Doppio cambio nella Juve: dentro Miretti e Paredes, fuori Kosti e ...