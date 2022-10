LIVE Judo | Mondiali 2022 in DIRETTA | Tsend-Ochir conquista la medaglia d’oro nei -73 maschili Quinto Manuel Lombardo

(Di sabato 8 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:10 Termina qui la nostratestuale della terza giornata deidi. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport un buon proseguimento di weekend. 15:08 Medagliedi giornatate da(MGL) nei -73 kg, e da Rafaela Silva (BRA) nei -57 kg femminili.posto per, che non riesce a rimpinguare il bottino italiano in questidi Tashkent. 15:06 Ed arriva il perfetto waza-ari di, che mette spalle al tatami l’avversario ...

Dopo lo splendido bronzo di Assunta Scutto nei 48 kg e l'ottimo quinto posto di Elios Manzi nei 66 kg, l'Italia ambisce ad un altro risultato importante quest'oggi nelle categorie - 73 kg maschile e - ... LIVE Judo, Mondiali 2022 in DIRETTA: beffa per Manuel Lombardo. L'azzurro chiude al quinto posto 13:57 A seguire sarà la volta dei -73 kg maschili con il nostro Manuel Lombardo che andrà a caccia del bronzo contro il brasiliano Daniel Cargnin. Heydarov (A ...Viaggio in una realtà vanto per la città, come dimostra il secondo posto conquistato ai mondiali per ragazzi con sindrome di down. Paola Baroncelli: "Sono atleti agonisti a tutti gli effetti" ...