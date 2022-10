LIVE Judo | Mondiali 2022 in DIRETTA | Manuel Lombardo in finale per il bronzo alle 14 00

(Di sabato 8 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.49 Resta qualche rimpianto comunque per la semidi, beffato dal seoi nage del mongolo Tsend-Ochir. La tecnica è stata valutata waza-ari dalla commissione arbitrale, anche se qualche dubbio permane riguardando l’atterraggio dell’azzurro. 12.48se la vedrà invece con il brasiliano Daniel Cargnin nello spareggio per il. L’altra finalina sarà tra l’azero Heydarov e l’israeliano Butbul. 12.47 Nell’altra semiè arrivato il netto successo del nipponico Hashimoto per hansoku make (triplo shido) sull’israeliano Butbul. Laper l’oro vedrà impegnato dunque il giapponese contro il mongolo Tsend-Ochir. 12.45 Niente da fare per...

OA Sport

CLICCA QUI PER LA DIRETTADI FP3 E QUALIFICHE DI F1 DALLLE 05.00 E DALLE 08.00 CLICCA QUI PER LA DIRETTADEI MONDIALI DIDALLE 07.00 E DALLE 14.00Dopo lo splendido bronzo di Assunta Scutto nei 48 kg e l'ottimo quinto posto di Elios Manzi nei 66 kg, l'Italia ambisce ad un altro risultato importante quest'oggi nelle categorie - 73 kg maschile e - ... LIVE Judo, Mondiali 2022 in DIRETTA: tra poco Manuel Lombardo in semifinale contro Tsend-Ochir! Viaggio in una realtà vanto per la città, come dimostra il secondo posto conquistato ai mondiali per ragazzi con sindrome di down. Paola Baroncelli: "Sono atleti agonisti a tutti gli effetti" ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.48 VIERU COSA SI E’ INVENTATO!! Attacco sul gong, proiezione e medaglia di bronzo! Il georgiano si è distratto pensando fosse già finita. 14.47 Uscita dal ...