LIVE Judo | Mondiali 2022 in DIRETTA | Esposito agli ottavi di finale! Fra poco Lombardo

9.10 Il giapponese Hashimoto elimina il francese Gaba che viene squalificato per tripla sanzione. 9.08 Il padrone di casa Akhadov batte lo spagnolo Cases Roca e si qualifica per glidi finale. 9.05 Giovannitroverà il georgiano Shavdatuashvili al terzo turno. Un debutto col brivido, ma vincente per l'azzurro. 9.02 Vinceal golden score!! L'azzurro èdi finale 9:00dovrà trovare la vittoria tramite golden score. Seconda penalità intanto per Olin, che dunque sarà maggiormente sotto pressione. 8:56 Dopo due minuti l'azzurro non è riuscito ad ...