LIVE – Italia-Cina 1-0 26-24 | 19-10 | seconda fase Mondiali femminili 2022 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 8 ottobre 2022) Latestuale di, partita della Pool E deidi, in programma tra Olanda e Polonia dal 23 settembre al 15 ottobre. Le azzurre di Davide Mazzanti, già certe del passaggio ai quarti di finale, chiudono lacontro la formazione cinese: in palio il primo posto nel girone. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 13.30 di sabato 8 ottobre a Rotterdam, in Olanda. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL PROGRAMMA COMPLETO: DATE, ORARI E TV CALENDARIO: DATE, ORARI ...