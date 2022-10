LIVE Italia-Cina 0-0 volley femminile | Mondiali 2022 in DIRETTA | inizia lo scontro diretto per il primo posto!

Leggi su oasport

(Di sabato 8 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-7 Ancora un servizio vincente di Yunlu Wang. Mazzanti chiama immediatamente time-out. 4-6 Muro di Diao su Bosetti. 4-5 Ace di Yunlu Wang. 4-4 Fast profonda di Yuan. 4-3 Ottima sette di Danesi, ricezione perfetta di De Gennaro. 3-3 Mani-out di Gong da posto due. 3-2 Difesa miracolosa di De Gennaro e diagonale profonda di Egonu. 2-2 Ottimo mani-out di Sylla su palla non semplice. 1-2 Si insacca l’attacco di Yunlu Wang, Danesi non ha approfittato di una palla a filo rete. 1-1 Bordata di Egonu da seconda linea. 0-1 Si parte con un attacco vincente di Li. 13:29 L’risponde con: Lubian, Orro, Sylla, Bosetti, Danesi, Egonu e De Gennaro. 13:27 Questo il sestetto della: Yuan, Diao, Yuanyuan Wang, Gong, Yunlu Wang, Li e Mengjie Wang. 13:25 E’ il momento degli inni ...