LIVE Giro di Lombardia 2022 in DIRETTA | Pogacar cala il bis | Mas si inchina in volata! Salutano Nibali e Valverde

(Di sabato 8 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.49 La nostradeldifinisce qui. Grazie per averci seguito, ma rimanete con noi perché alle 20.00 ci sarà il tentativo di Record dell’Ora di Filippo Ganna. Un caro saluto e buon proseguimento a tutti. 16.47 Nessun italiano in top-10: il primo è Andrea Piccolo, undicesimo, poi Giulio Ciccone, quindicesimo. 16.45 Ecco l’ordine d’arrivo deldi: 1 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 6:21:22 2 MAS Enric Movistar Team 0:00 3 LANDA Mikel Bahrain – Victorious 0:10 4 HIGUITA Sergio BORA – hansgrohe 0:52 5 RODRÍGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 0:52 6Alejandro Movistar Team 1:24 7 MOLLEMA Bauke Trek – Segafredo 1:24 8 MOLARD Rudy ...