LIVE Giro di Lombardia 2022 in DIRETTA | fuga ripresa | fra poco l’attacco al Ghisallo

(Di sabato 8 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.55 Adesso è Sivakov a prendere l’iniziativa nel gruppo: la Ineos può contare su uomini di altissimollo. 14.53 Arriva il ricongiungimento tra il gruppo e i fuggitivi quando mancano 70 chilometri all’arrivo. 14.51 8,7 chilometri al 5,4% la salita del: una parte centrale leggera, ma una prima ed ultima parte veramente tosta. 14.49 Quest’anno la salita deltorna ad avere un’importanza fondamentale: più vicina al traguardo, farà partite i fuochi artificiali che ci saranno fino all’arrivo. 14.46 Alex Tolio è stato ripreso dal gruppo, Covi sta facendo un’andatura folle. 14.43 Meno di 80 chilometri alla conclusione: il gruppo ha recuperato altri 50 secondi ed è a 30 secondi dai battistrada. 14.41 Strada molto stretta e tortuosa da affrontare: ...

Stiamo vivendo un anno frenetico, costantemente inper il mondo frae festival, in cui stiamo avendo l'opportunità di conoscere tutti i nostri fan, dal Giappone all'America fino all'Europa ...... con l'unico obbligo (confermato) di dover portare alalmeno un solista e almeno una band. ... poi neldi tre minuti lo defenestra a favore dei Santi Francesi ristabilendo peraltro la presenza ...78'- Cambio nella Samp: esce Villa, entra Conti. 77'- TURCO!! 3-0 JUVE!! Conclusione di Nonge respinta non benissimo da Tantalocchi, palla che finisce sui piedi di Turco, abile ...53'- Cambio per la Juve: entra Anghelè, esce Yildiz. 52'- MBANGULA!! CHE GOL!! Tiro a giro spettacolare dai 20 metri da parte di Mbangula, palla che tocca il palo ...