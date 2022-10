LIVE Giro di Lombardia 2022 in DIRETTA | fuga di 10 uomini | c’è tanta Italia

(Di sabato 8 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.08 Un uomo della Jumbo-Visma ora a fare l’andatura, e il margine dei primi 10 inizia a scendere fino ai quattro minuti. 12.05 Immagine degliinda parte del profilo Twitter della corsa: LaThe breakaway #ipic.twitter.com/tu4HvCXHV3 — Il(@Il) October 8,12.02 Laapproccia le prime rampe della salita di Dossena, terzo GPM di giornata. 12.01 Christian Scaroni (Astana), Davide Bais (Eolo Kometa), Alessandro De Marchi (Israel Premier Tech), Aurelien Paret-Peintre (Ag2r Citroen), Lawson Craddock (Bike Exchange), Kenny Elissonde (Trek Segafredo), Simone Ravanelli e Natnael Tesfatsion (Drone Hopper Androni), Alex Tolio e ...

MAX VERSTAPPEN: 'BELLISSIMO FARE LA POLE - POSITION A SUZUKA, NORRIS HA SBAGLIATO' CHARLES LECLERC: 'COMPLICATO, SIAMO TUTTI MOLTO VICINI'MAX VERSTAPPEN: 'BELLISSIMO FARE LA POLE - POSITION A SUZUKA, NORRIS HA SBAGLIATO' CHARLES LECLERC: 'COMPLICATO, SIAMO TUTTI MOLTO VICINI'• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Il Lombardia 2022 sarà trasmesso in diretta dalle 9.50 su RaiSport ed Eurosport, dalle 14 su Rai 2. Di ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gli italiani al via Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Giro di Lombardia 2022, l’ultima corsa della stagione, la Classica delle Foglie ...