LIVE F1 | GP Giappone 2022 in DIRETTA | Verstappen chiude in vetta ma le Ferrari sono vicine | alle 8 00 le qualifiche

Leggi su oasport

(Di sabato 8 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.08 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarviore 8.00 per le. Grazie e buon proseguimento di nottata! 6.06 Mercedes, invece, appare più distante e proiettata su una gara bagnata… bene la Alpine, che con Alonso, cercherà di inserirsi nella lotta 6.04 Max, come previsto, è il più veloce della FP3. L’olandese ha piazzato il giro più veloce, ma non ha brillato sul passo gara., invece, efficace nei due aspetti e, soprattutto, sempre più veloce nel long run. 6.02 RIEPILOGO TEMPI FP3 1 MaxRed Bull Racing1:30.671 42 Carlos SAINZ+0.294 5 3 Charles LECLERC+0.309 5 4 Fernando ALONSO Alpine+0.649 3 5 ...