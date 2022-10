LIVE F1 | GP Giappone 2022 in DIRETTA | subito scatto Red Bull | Ferrari e Mercedes pensano al passo gara

Leggi su oasport

(Di sabato 8 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.34 Verstappen prosegue nel suo stint ancora in 1:37.7, quindi ora 1:38.464, Perez addirittura in 1:38.681. Bottas quinto a 1.395 5.33 Giro veloce anche per Russell che, invece, si piazza in seconda posizione a 948 millesimi da Verstappen. 5.32 Lewis Hamilton si lancia con gomme soft, ottimo nel T1, arriva al T2 con 952 millesimi da Verstappen, quindi chiude in 1:33.254 ed è terzo a 1.204. 5.31 Verstappen ancora in 1:37.860, Perez in 1:37.812. Dopo pochi giri su queste gomme sono quasi sul muro dell’1:38… in casa, invece, ottimo stato per le gomme di Leclerc dopo il primo stint. 5.30 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3 1 Max VERSTAPPEN RedRacing1:32.050 2 2 Sergio PEREZ RedRacing+1.186 3 3 Lando NORRIS McLaren+2.196 1 4 Daniel RICCIARDO McLaren+2.291 ...