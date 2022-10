LIVE – Ciclismo | Filippo Ganna cerca il record dell’ora | tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

(Di sabato 8 ottobre 2022) Lascritta del tentativo didi migliorare il, con la prova che va in scena nel velodromo svizzero di Grenchen. L’azzurro cercherà di migliorare il precedente primato, quel 55,548 km percorsi in 60 minuti dal britannico Dan Bigham, ma per farlo servirà una grande prestazione sulla pista elvetica. Sportface vi raccontrà questo appuntamento in tempo reale a partire dalle 20:00, concostanti per non farvi perdere assolutamente nulla. COME SEGUIRE IL TENTATIVO DIINTV E STREAMING Segui ila partire dalle 20:00 PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.

OA Sport

...IN STREAMING 24 ore su 24 -Streaming Rai Sport HD ( GUARDA LA DIRETTA ) Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport + HD ore 09:40 - Rai Play 3 ( GUARDA LA DIRETTA ): ...Due corridori che hanno dato tanto ale provano a regalarsi un'ultima gioia, un'ultima magia dall'alto della loro immensa classe. LIVE Ciclismo, Team Relay Mondiali 2022 in DIRETTA: Italia d'argento con un super terzetto al femminile, la Svizzera ci beffa per 3 secondi Sportface vi racconterà il tentativo di Ganna in tempo reale con aggiornamenti live continui per non farvi perdere assolutamente nulla. La speranza è che possa arrivare un grande risultato per il ...Se andrà ancora meglio, mi sentirò un po' più vicino ai grandi del ciclismo, come Moser". Intanto sente la pressione della vigilia "Se non fosse stato per voi, non avrei parlato - dice Ganna in ...