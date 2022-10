LIVE Bundesliga | Mainz-Lipsia 0-0 e altri 3 match Poi Borussia Dortmund-Bayern Monaco per la vetta

FIGH

Commenta per primo Nona giornata diche avrà alle 18:30 l'appuntamento più atteso, forse dell'intera stagione. Sono attardate in classifica ma Borussia Dortmund e Bayern Monaco sono le ovvie favorite per il titolo . Appaiate ...Risultati, classifica/ Diretta golscore delle partite (8giornata) Ecco poi la grande coppia formata dal Borussia Dortmund e soprattutto del Bayern Monaco , che troviamo a braccetto ... Champions League e Bundesliga live: su Eleven Sports doppio appuntamento Die neunte Runde in der deutschen Bundesliga. Derzeit laufen vier Spiele, wir berichten in Konferenz live (siehe Ticker unten).Die Fußball-Bundesliga blickt auf das Spitzenspiel zwischen dem BVB und dem FC Bayern (18:30 Uhr). sport.de liefert vorab alle wichtigen Informationen.