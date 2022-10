Lione | sulla panchina di Bosz si allunga l'ombra di Blanc

Calciomercato.com

Spotornese in controllo del match, la formazione di Granonedifensiva 5' Carminati ci prova ... Bogarin, Orcino, Carminati, Intili, Colombino A disposizione : Genta, Bovero, Ottonello,, ...Certamente più fatica la fa il, una delle grandi attese; adesso però si tratta di scoprire ...E CONTESTO Per i risultati di Ligue 1 la 10giornata ci presenta uno scenario che almenocarta ... Lione: un'italiana su Aouar | Mercato Il Lione, visto il periodo negativo che sta attraversando, starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi di esonerare il tecnico Peter Bosz ...La sessione di calciomercato appena passata, soprattutto in casa Lione, è stata sempre caratterizzate da uno dei tormentoni che più hanno fatto parlare di ...