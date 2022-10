L’impresa di Filippo Ganna al velodromo di Grenchen | nuovo record dell’ora

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 ottobre 2022)compiee suldi, in Svizzera, realizza ildi ciclismo. L’azzurro ha chiuso in 56’792 km/h polverizzando il primato firmato lo scorso agosto dal britannico Dan Bigham (55.54 km/h). Battuto anche ildi Chris Boardman di 56,375 km del 1996, non omologato per aver violato i parametri Uci (e che riconosce solo come ‘migliore prestazione umana sull’ora’. Il campione sentiva di poter centrare un. In un post sull’account Instagram aveva fatto appello al suo soprannome, Top, e allegato la locandina del film Top Gun come biglietto da visita alla vigilia della sua scalata al...