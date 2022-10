Liga | al Real Madrid basta Militao | Atletico ok con Correa | non va oltre al pari il primo Siviglia di Sampaoli

Eurosport IT

Torna alla vittoria ilMadrid nell'ottava giornata della2022/2023 . Dopo il mezzo passo falso, così si può chiamarlo, dello scorso fine settimana, la squadra di Carlo Ancelotti vince 1 - 0 in trasferta contro il ......00 Cina - Olanda 3 - 2 BASKET - EUROLEAGUE 19:00 ASVEL - Milano 62 - 69 19:00 Panathinaikos -...15 Italia - Argentina 3 - 0 Visualizza Mondiali Volley Femminile CALCIO - LA21:00 Osasuna - ... Liga - Getafe-Real Madrid 0-1: Miltao di testa regala la vittoria al Real Madrid. Ora c'è il Clasico I Blancos di Ancelotti tornano a vincere in campionato mentre i Colchoneros salgono al quarto posto. Esordio amaro per Sampaoli con il Siviglia, fermato sul pari dall'Atletico Bilbao ...Torna alla vittoria il Real Madrid nell'ottava giornata della Liga 2022/2023. 1-0 in trasferta contro il Getafe, decide Militao.