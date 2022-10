Corriere dello Sport

ROMA - Esattamente secolo fa, l'8 ottobre 1922, nasceva in Svezia Nilsdella Roma e bandiera del Milan. Da calciatoreè un elegante mezzala con il vizio del gol, che nel finale di carriera arretra a fare anche il difensore. Si mette in luce in ...... per fare nomi, Dino Sani, Altafini, Sivori,. Avevamo anche dei fuoriclasse nostrani, ed i ... Oggi viviamo con ildel giovane italiano che non viene inserito nelle formazioni della massima ... Liedholm, il mito della Roma: 100 anni fa nasceva il "Barone" Anche Rosella Sensi ha scritto un bellissimo messaggio sul suo profilo Instagram: "L’otto ottobre di 100 anni fa nasceva un Mito. Per i tifosi della Roma e non solo. Nils Liedholm è stato l’allenatore ...Straordinario calciatore e allenatore svedese, si è legato ai giallorossi e al Milan a forza di carisma, eleganza e vittorie ...