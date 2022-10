Licantropus su Disney+ | lo speciale horror della Marvel che omaggia il genere degli anni ’30 e ’40

(Di sabato 8 ottobre 2022) E’ arrivatosu, unocon protagonista un insolito supereroe. Gael García Bernal è Jack Russell/ Werewolf by Night, uno dei membri di una congrega segreta di cacciatori di mostri colpito da una maledizione che lo trasforma in un lupo mannaro.suè disponibile dal 7 ottobre 2022 e fa parteFase 4 delCinematic Universe. Loha la particolarità di essere in bianco e nero, un chiaro omaggio al’30 e ’40. Agghiacciante, un mix tra comedy e action,mira a evocare un senso di terrore e di macabro, ...

: la recensione dello speciale horror della Marvel diretto da Michael Giacchino (su+) 08/10/2022 recensione filmdi Francesco Chello Un prodotto che tenta di esplorare ...In contemporanea col debutto su+ di, i suoi due protagonisti sono apparsi all' Avengers Campus di Disneyland California. LEGGI:: nuove foto per lo special di Halloween dei Marvel Studios LEGGI: ...In contemporanea col debutto su Disney+ di Licantropus, i suoi due protagonisti sono apparsi all'Avengers Campus di Disneyland California ...Dove si colloca temporalmente lo special "Licantropus" rispetto alle altre produzioni del Marvel Cinematic Universe