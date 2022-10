Lewandoski | «Contento di essere al Barcellona Guardiola? Mi ha insegnato tanto»

Footballnews24.it

È un aspetto che sicuramente ha influito sulla mia scelta e sonodi averla presa. Io come ... Riferimento come ho sempre detto èper me perché sa abbinare sia la conclusione che la ...Il dirigente ha poi aggiunto: 'Sarei moltodi tenerlo qui, però non abbiamo una quantità infinita di soldi, abbiamo già allungato alcuni contratti per provare a mantenere il cuore della ... Polonia, Lewandowski su Milik: “Sono contento che siamo in buona forma”