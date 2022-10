L' energia è la nuova patrimoniale

Leggi su iltempo

(Di sabato 8 ottobre 2022) Siamo probabilmente giunti ad una fasedella politica economica italiana. In questo momento come mai in precedenza il cittadino e soprattutto l'impresa avverte in maniera tangibile gli effetti del mutamento. L'aver accettato le liberalizzazioni senza limiti e senza tutele per il mercato italiano, come del resto non aver reagito a chi legittimava il dumping spacciandolo per concorrenza, e soprattutto dopo aver tacciato per sovranista chiunque cercasse di valorizzare e tutelare il prodotto italiano ... tutte queste evidenze insieme non potevano non produrre effetti disastrosi per il Paese. Ora improvvisamente tutti si accorgono del caro bollette. Come se questa vicenda sorgesse dal nulla. Oggi il cittadino si chiede: ma perché la Germania ha prontamente adottato soluzioni con impegni massivi di risorse finanziarie per fronteggiare l'emergenza, e perché la Francia ...