Lecce | Baroni | “Proveremo a mettere in difficoltà la Roma con coraggio e umiltà”

Leggi su sportface

(Di sabato 8 ottobre 2022) Marcoè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match, valido per la nona giornata di Serie A 2022/2023: “Sarà una partita meravigliosa in un palcoscenico straordinario: chiunque vorrebbe giocarla. Come se non bastassero le motivazioni, ho saputo che saranno presenti moltissimi tifosi (in arrivo in 4.000 da, ndr)”. Il tecnico dei pugliesi ha poi analizzato gli avversari: “Laè una squadra fortissima e di qualità, forse ferita dopo il k.o. contro il Betis. Ha una fisicità incredibile, ma non dobbiamo temerla. Servirannoe determinazione perini giallorossi e noi cicon tanta. C’è grande voglia di misurarci con loro, non potremo ...