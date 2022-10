Le 300 panchine di Gasperini | più di Mondonico Sfida con l’Udinese | «È la nuova Atalanta»

(Di sabato 8 ottobre 2022) Il traguardo. Festa per il mister nerazzurro: «Quello che mi è successo qui a Bergamo è meraviglioso». Domenica 9 ottobre il match con: «Forte fisicamente e tecnicamente, Sottil ha dato una svolta».

Leverranno collocate in parte a piazza Butera. All'evento saranno presenti il sindaco di ... APPROVATI CINQUE PROGETTI DI UTILITÀ COLLETTIVA CHE COINVOLGERANNOCITTADINI. Sono cinque i ...Gian Piero Gasperini raggiunge a Udine la trecentesima partita da allenatore dell'Atalanta superando Emiliano Mondonico: "Il record diper questa società è una cosa bellissima che mi ha cambiato la vita". Il tecnico traccia un bilancio della sua esperienza giunta alla settima stagione: "Quello che mi è successo qui a Bergamo ...Il tecnico batte ogni record in nerazzurro e si concentra sui friulani: «Loro godono di maggiore credibilità rispetto a noi, una partita molto stimolante» ...Un nuovo record per il tecnico nerazzurro: "Grazie a tutti, Bergamo mi ha cambiato la vita. Le assenze Facciamo crescere i giovani" ...