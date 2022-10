Lazio | il ' regalo' a Tommaso Maestrelli | accanto alla tomba di famiglia da oggi la panchina del 1974

'E' il mioper il suo compleanno. Pensavo a una panchina perché la panchina nella vita di babbo è ...Claudio Nardulli accanto alla tomba di famiglia dove riposa l'ex allenatore della...... padrona di casa, affronterà con le formazioni Under 9, Under 11 e Under 13 i pari età di... tra cui lo stesso Drago, che giocheranno con un pallone firmato Louis Vuitton,speciale al ...“E’ il mio regalo per il suo compleanno. Pensavo a una panchina perché la panchina nella vita di babbo è iconica e perché sentivo il bisogno di potermi sedere ...Ennesimo omaggio per Tommaso Maestrelli da parte della Lazio: ecco il ricordo del club a Formello Non finiscono le celebrazioni per Tommaso Maestrelli, che ieri avrebbe compiuto 100 anni. Il Maestro – ...