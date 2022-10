Lavrov | per la Russia la guerra nucleare è inaccettabile

RaiNews

11:30: 'la Russia la guerra nucleare è inaccettabile' La Russia si è impegnata a rispettare la dichiarazione delle cinque potenze nucleari secondo cui la guerra nucleare è inaccettabile: ...ha inoltre affermato che l'Occidente usa bugie e manipolazionidipingere la Russia come fonte di minacce nucleari ed ha sottolineato la natura difensiva della politica di deterrenza ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 227 - Lavrov: per Russia guerra nucleare è "inammissibile" - Lavrov: per Russia guerra nucleare è "inammissibile" Quanto all'arma nucleare, Lavrov assicura che per la Russia non è assolutamente un'opzione. Devono imparare dai loro errori e abbandonare le pretese di dominio del mondo. L'ha dichiarato il ministro ...La Russia si è impegnata a rispettare la dichiarazione delle cinque potenze nucleari secondo cui la guerra nucleare è inaccettabile: lo ha detto il ministro ...