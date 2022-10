La Turris riscatta il doppio ko | battuto 5-3 in trasferta il Monterosi

(Di sabato 8 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPontedera – Larialza la testa e batte 5-3 ilal Mannucci di Pontedera. I corallini si aggiudicano una gara pirotecnica nonostante le difficoltà iniziali causate dal vantaggio dei padroni di casa a firma di Mbendé dopo soli 15 minuti. La reazione dei campani si concretizza nove minuti più tardi quando il solito Leonetti supera Alia con un delizioso pallonetto. Poco dopo è Giannone a mettere in rete il gol del sorpasso con un mancino preciso che non lascia scampo al portiere di casa. A inizio ripresa lasembra avere le energie per chiudere definitivamente la partita con la rete di Santaniello. L’attaccante raccoglie l’assist di Giannone e non sbaglia a tu per tu con Alia. A quel punto ilreagisce e trova prima il 3-2 e poi il pareggio con una doppietta di ...

